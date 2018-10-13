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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:29

Özhan Çıvgın: "Buradan galibiyetle ayrılabilirdik"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, 61-57 mağlup oldukları Beşiktaş Sompo Japan maçının ardından konuştu. Çıvgın, bu deplasmandan galibiyetle ayrılabileceklerini ancak basit hatalar yaptıklarını söyledi.

Özhan Çıvgın: 'Buradan galibiyetle ayrılabilirdik'
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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, 61-57 mağlup oldukları Beşiktaş Sompo Japan maçının ardından konuştu. Çıvgın, bu deplasmandan galibiyetle ayrılabileceklerini ancak basit hatalar yaptıklarını söyledi.

Beşiktaş Sompo Japan’a deplasmanda 61-57 mağlup olan Pınar Karşıyaka’da Başantrenör Özhan Çıvgın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Geçen hafta kötü bir yenilgi aldıklarını hatırlatan Çıvgın, "Bu bir reaksiyon maçıydı. Oyuncularım iyi de reaksiyon verdiler ama sayıları da atışları da kaçırınca yara verdi buralar bize. Faul atışı ve hücum ribaundlarında zayıf kaldık. İyi kavga ettik ama bu kavganın karşılığını alamadık, yazık oldu. Bu kadar enerji varken dikkat etseydik, buradan galip ayrılabilirdik. İyi çalışıyoruz, bu şekilde devam edeceğiz. İyi mücadele ediyoruz. Bu hafta Avrupa maçımız var, sonrasında da tekrar İstanbul’a geleceğiz. Maç maç bakıyoruz. Yeni oyuncumuzun da takıma adapte olması gerekiyor. Bugün biraz hastaydı. Elinden geleni yaptı ama tam anlamıyla katkı veremedi" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu İlkan Karaman da iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Çok atış kaçırdık. Özellikle serbest atış ve dış atışlarda isabetsiz kaldık. En azından iyi mücadele ettik. Gelecek haftalar için mesaj verdik. Eksiklerimizi analiz edip şut yüzdesini arttırdığımızda güzel galibiyetler alacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
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