Özhaseki’den Kayserispor’a destek açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, seçimli genel kurula gidilmesi kararı alınan Kayserispor Kulübü hakkında, “Kayserispor sahipsiz değildir. Biz, Kayserisporumuza inanıyoruz ve hemşehrilerimizle bir ve bütün halinde kulübümüze her anlamda desteğimiz devam edecek” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, seçimli genel kurula gidilmesi kararı alınan Kayserispor Kulübü hakkında, “Kayserispor sahipsiz değildir. Biz, Kayserisporumuza inanıyoruz ve hemşehrilerimizle bir ve bütün halinde kulübümüze her anlamda desteğimiz devam edecek” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kayserispor sahipsiz değildir. Biz, Kayserisporumuza inanıyoruz ve hemşehrilerimizle bir ve bütün halinde kulübümüze her anlamda desteğimiz devam edecek. Başarılar kazanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu takım iyi işler çıkaracak” ifadelerini kullandı.