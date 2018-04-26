Pamukkale Spor Oyunları Uluslararası arenaya açıldı

Denizli’nin Pamukkale İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Pamukkale Spor Oyunlarının lansman toplantısı Pamukkale Travertenleri’nde gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin spor oyunlarında yer alan yarı maraton yarışlarının uluslararası katılım hakkı kazandığına dikkat çekti.

Pamukkale Belediyesi tarafından 4 Mayıs tarihinde başlayacak olan Pamukkale Spor Oyunları’nın ikinci etkinlikleri için Pamukkale Travertenleri’nde lansman toplantısı düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, spor oyunlarının ikinci yılında uluslararası boyut kazandığını belirterek, yarı maraton müsabakalarına uluslararası sporcuların da katılabileceğine dikkat çekti.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Pamukkale Spor Oyunları ile gençlik, spor ve turizmi buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Pamukkale Belediyesi olarak ilklere imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz spor oyunları bu yıl bir başka güzel olacak. Bizim hedefimiz geleneksel hale gelmesiydi. Pamukkale bir marka, Denizli’nin Türkiye’nin, dünyanın markası. Bu anlamda bizim görevlerimiz var. Bu anlamda, üç ana başlık turizm, spor ve gençliği bir araya getirmeyi istiyoruz. Biz de bu değerleri bu spor etkinliği ile bir araya getirmeye çalışıyoruz. Belki 50 yıllık, 100 yıllık belediyelerin cesaret edemediği, dolu dolu organizasyonlara imza atıyoruz. Yaptı desinler diye bir organizasyon yapmıyoruz. 4 günü kapsayan yarışma ve turnuva etkinlikleri var. Bu anlamda, turizm gençlik ve sporu bir araya getireceğiz. Yarı Maratonlu turnuvamızı uluslararası arenaya taşıdık. İkinci organizasyonda bile bu işe bizim ne kadar önem verdiğimizin işaretidir.

Pamukkalemizin daha fazla tanıtılması, daha fazla turistin çekilmesi anlamında, katma değer oluşturduk. Bu bölgenin daha fazla insana tanıtılması, insanlığın hizmetine sunulmasını istiyoruz. Ülkemizin gücüne güç katma adına yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Denizli’de çevre illerimizde, ülkemizde bizi duyan ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı bu organizasyona davet ediyorum" dedi.