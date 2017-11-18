Pasur Belediyespor’da moraller yerinde

Diyarbakır 1. Amatör Ligi’nde mücadele eden Pasur Belediyespor, yarın saat 14:00’de Lice ilçe stadında oynanacak Diyarbakır Futbol Kulübü maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.Kulp Halı Saha Tesislerinde gerçekleşen çalışmalarda...

Diyarbakır 1. Amatör Ligi’nde mücadele eden Pasur Belediyespor, yarın saat 14:00’de Lice ilçe stadında oynanacak Diyarbakır Futbol Kulübü maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.



Loading...

Kulp Halı Saha Tesislerinde gerçekleşen çalışmalarda teknik heyetin futbolculara yönelik yaptığı psikolojik motivasyon sonuç verdi. Futbolcuların bir hayli istekli oldukları gözlendi. Çermikspor, Diyarbakır İl Özel İdaresi Ayspor ve Öz Diyar Gençlikspor maçlarını üst üste kazanarak 9 puan toplayan yeşil kırmızılı ekip, yarın Lice İlçe Stadın’da oynanacak Diyarbakır Futbol Kulübü maçına odaklandı. Toplam oynanan 3 lig maçında namaglup unvanını alarak 9 puan almanın ve ligin zirvesine ortak olmanın mutluluğuyla hazırlıklarını sürdüren Pasur Belediyespor’da futbolcuların yüksek moralle çalışması teknik heyet ve yöneticilerin yüzünü güldürdü. Oldukça neşeli geçen idmanları yakından takip eden yöneticiler, yakalanan olumlu havanın bozulmaması için büyük bir gayret sarf ediyor.