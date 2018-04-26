Paunic sezonu kapattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın Sırp şutör gardı Ivan Paunic, şanssız bir sakatlık yaşadı. Mavi-yeşilli takımın, geçtiğimiz günlerde yaptığı antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Paunic’ten kötü haber geldi. Çekilen MR sonucu sağ diz patellar tendonunda yırtık tespit edilen Ivan Paunic’in ameliyat olmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Ivan Paunic’in yaklaşık 4 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

TOFAŞ’ta şanssız bir sakatlık yaşayan ve sağ diz patellar tendonunda yırtık tespit edilen Sırp şutör gardı Ivan Paunic, yaklaşık 4 ay parkelerden uzak kalacak.

TOFAŞ’ta şanssız bir sakatlık yaşayan ve sağ diz patellar tendonunda yırtık tespit edilen Sırp şutör gardı Ivan Paunic, yaklaşık 4 ay parkelerden uzak kalacak.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın Sırp şutör gardı...

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