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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:48

Pepe sağlık kontrolünden geçti

FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz ile mücadele eden Beşiktaş’ın başarılı defans oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

Pepe sağlık kontrolünden geçti
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FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz ile mücadele eden Beşiktaş’ın başarılı defans oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Pepe, Acıbadem Sports’ ta sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Pepe; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.
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