FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz ile mücadele eden Beşiktaş’ın başarılı defans oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz ile mücadele eden Beşiktaş’ın başarılı defans oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Pepe, Acıbadem Sports’ ta sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Pepe; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.