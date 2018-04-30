Pepe ve Negredo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Pepe ve Alvaro Negredo’yla ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın dün Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Alvaro Negredo’nun yapılan muayene ve çekilen MR sonucuna göre sol ayak bileğinde iç yan bağ (Deltoid ligament) yırtığı, Pepe’nin ise sol uyluk arka adele Biceps’te Tip 3A mikro yırtık ve kanama tespit edildi. Futbolcularımızın tedavisine başlandı." Açıklamalarda iki futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bilgi verilmedi.