Petkimspor, Adam Smith ile anlaştı

Elan Chalon forması ile ligde 8 maç oynayan 25 yaşındaki Smith, bu maçlarda 28.8 dakika, 12.3 sayı, 2.1 ribaunt, 3.3 asist ortalamaları yakalarken, Şampiyonlar Liginde çıktığı 4 maçta 28.4 dakika, 13.5 sayı, 3.5 ribaunt, 4 asist ortalaması yakalamıştı.

Geçen sezon Fransa Süper Ligi’nde şampiyon olan ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Elan Chalon‘da forma giyen Amerikalı oyun kurucu Adam Smith, Petkimspor ile anlaştı.