PFDK 12 kulübe ihtar cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yanı sıra 7 Süper Lig ekibine tescilsiz menajerlerle çalışması sebebiyle ihtar cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yanı sıra 7 Süper Lig ekibine tescilsiz menajerlerle çalışması sebebiyle ihtar cezası verdi.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Alınan kararlar neticesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Antalyaspor, Akhisarspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor tescilsiz menajerlerle çalışılması sebebiyle ihtar cezası aldı.

TFF resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Antalyaspor’un, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Beşiktaş’ın futbol menajerlerine yapılan ödemelerin yer aldığı mizanın ve hesap kodunun TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübünün, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübünün, futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor’un TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor’un futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor’un, TFF’ye tescilli olmayan kişilerin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Elazığspor Kulübünün, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Elazığspor Kulübü hakkında, futbol menajerlerine yapılan ödemelerin yer aldığı mizanın ve ilgili hesap kodunun TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na Aykırı Hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fenerbahçe’nin futbolcusunun, uluslararası bir transferde lisans almamış menajerlerin hizmetlerinden yararlanırken gerekeli istisna şartlarının tamamlanmaması suretiyle Futbol Menajerleri Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, TFF’ye tescilli olmayan kişilerin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin bilgi ve sair ödeme belgelerinin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’nin, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’nin, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, TFF’ye tescilli olmayan kişinin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Kardemir Karabükspor Kulübünün, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Kardemir Karabükspor Kulübünün, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir’in, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir’in, futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir’in, TFF’ye tescilli olmayan kişinin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübünün, TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübünün, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübü hakkında, futbol menajerlerine yapılan ödemelerin yer aldığı mizanın ve ilgili hesap kodunun TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na Aykırı Hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Trabzonspor’un, TFF’ye tescilli olmayan kişilerle çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor’un futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.”