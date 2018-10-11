PFDK, olaylı Konyaspor-Beşiktaş U21 maçının faturasını kesti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), U21 Ligi’ndeki olaylı Atiker Konyaspor-Beşiktaş müsabakasının faturasını açıkladı. Buna göre Beşiktaş U21 Teknik Direktörü Yasin Sülün 3, Beşiktaşlı futbolcu Berke Doğukan Önde 2, Konyasporlu futbolcular Oğuzhan Nemli, Erdon Dacı, Mustafa Özkan, Ali Ayhan Cebeci ve Musa Aydın ise 5’er maç men cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), U21 Ligi’ndeki olaylı Atiker Konyaspor-Beşiktaş müsabakasının faturasını açıkladı. Buna göre Beşiktaş U21 Teknik Direktörü Yasin Sülün 3, Beşiktaşlı futbolcu Berke Doğukan Önde 2, Konyasporlu futbolcular Oğuzhan Nemli, Erdon Dacı, Mustafa Özkan, Ali Ayhan Cebeci ve Musa Aydın ise 5’er maç men cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 11.10.2018 tarih ve 20 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

“Trabzonspor’un, 07.10.2018 tarihinde oynanan Akhisarspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 07.10.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt A,B,C,D,E,F,G,H,I Maraton Üst A,B,C,D,E,F,G,H,I Migros A,B,C,D,E,F,I,J,K,L,M,N Spor Toto A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Bursaspor Kulübünün, 06.10.2018 tarihinde oynanan Bursaspor - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 121,122,127, Doğu Alt 115,116,117, Doğu Üst 214,215,217,218 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübünün, 06.10.2018 tarihinde oynanan Kayserispor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyleFDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt D,E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Rajko Rotman’ın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor’un, 06.10.2018 tarihinde oynanan Kayserispor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor sporcusu Braian Jose Samudio Segovia’ın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor Kulübünün, 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyleFDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kule Site Kuzey Üst B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübünün, 07.10.2018 tarihinde oynanan Boluspor-Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Giresunspor Kulübü malzemecisi Murat Harmanşa’nın, 07.10.2018 tarihinde oynanan Boluspor-Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını başkalarının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Tetiş Yapı Elazığspor Kulübünün, 07.10.2018 tarihinde oynanan Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tetiş Yapı Elazığspor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tetiş Yapı Elazığspor sporcusu Lamine Diarra’nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tetiş Yapı Elazığspor sporcusu Theodor Elmar Bjarnason’un, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tetiş Yapı Elazığspor idarecisi Tuncay Akgün’ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti cezası ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Oğuzhan Nemli’nin, 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Erdon Dacı’nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Mustafa Özkan’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan mencezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Ali Ayhan Cebeci’nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Musa Aydın’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Yasin Sülün’ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Berke Doğukan Önde’nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."