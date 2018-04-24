PFDK sevkleri açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan disiplin sevkleri şu şekilde:

"Medipol Başakşehir FK Kulübü’nün 20.04.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Kayserispor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Marıusı Nınel Şumudıca’nın 20.04.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Kayserispor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü idarecisi Erkan Ahmet Özcan’ın 21.04.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Bursaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi 22.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü’nün 21.04.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Bursaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa ER’in aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 23.04.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Antalyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü’nün 21.04.2018 tarihinde oynanan Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü görevlisi Ünsal Çetinkaya’nın aynı müsabakadaki ‘hakareti ve tehdidi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü görevlisi Mehmet Zafer Yetiş’in aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü görevlisi Ali Mülayim’in aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

İstanbulspor Kulübü antrenörü Yalçın Koşukavak’ın 21.04.2018 tarihinde oynanan Boluspor-İstanbulspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 7/1-e uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantepspor Kulübü’nün 21.04.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/7, 9/2, 6/5 Ek-1, 8/9 ve 5/8 maddeleri, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişi Talimatı’nın 5/d maddesi, Yayın Talimatı’nın 19. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü’nün 22.04.2018 tarihinde oynanan Samsunspor-Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4-a maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Samsunspor teknik sorumlusu Besim Durmuş’un aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Samsunspor sportif direktörü Deniz Coşkun Zeren’in aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."