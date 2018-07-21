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21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:08

Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, Balkan ikincisi oldu

Türk Atletizm Mili Takım sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, Balkan Şampiyonası 400 m branşında Balkan ikincisi oldu.TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Atletizm Milli Takım sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, 18-22 Temmuz...

Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, Balkan ikincisi oldu
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Türk Atletizm Mili Takım sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, Balkan Şampiyonası 400 m branşında Balkan ikincisi oldu.

TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Atletizm Milli Takım sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, 18-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Starazagora/Bulgaristan’da icra edilen Balkan Şampiyonası 400 m branşında 13 ülke, 22 sporcu arasında 46’’. 37’’’ derecesiyle Balkan ikincisi olmuştur" denildi.
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