Türk Atletizm Mili Takım sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, Balkan Şampiyonası 400 m branşında Balkan ikincisi oldu.TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Atletizm Milli Takım sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, 18-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Starazagora/Bulgaristan’da icra edilen Balkan Şampiyonası 400 m branşında 13 ülke, 22 sporcu arasında 46’’. 37’’’ derecesiyle Balkan ikincisi olmuştur" denildi.
Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, Balkan ikincisi oldu
Türk Atletizm Mili Takım sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, Balkan Şampiyonası 400 m branşında Balkan ikincisi oldu.TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Atletizm Milli Takım sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Yavuz Can, 18-22 Temmuz...