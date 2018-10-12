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12 Ekim 2018 Cuma 11:17

Polonya’nın yeni yıldızı Piatek

Polonya’da yeni Lewandowski olarak nitelendirilen Krzysztof Piatek gösterdiği performansla göz dolduruyor.İtalya Seri A ekiplerinden Genoa forması giyen Krzytof Piatek, sergilediği futbolla ön plana çıkıyor. Polonyalı forvet, yeni Robert Lewandowski...

Polonya'nın yeni yıldızı Piatek
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Polonya’da yeni Lewandowski olarak nitelendirilen Krzysztof Piatek gösterdiği performansla göz dolduruyor.

İtalya Seri A ekiplerinden Genoa forması giyen Krzytof Piatek, sergilediği futbolla ön plana çıkıyor. Polonyalı forvet, yeni Robert Lewandowski olarak adlandırırken, Genoa ile çıktığı maçlarda kendinden söz ettirdi. Kırmızı-mavili ekipte çıktığı 7 maçta 9 gol kaydeden Piatek şimdiden bir çok takımın radarına girdi. Dün oynanan Polonya-Portekiz müsabakasında milli formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın 18. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti. Polonya bu müsabakada Portekiz karşısında 3-2 mağlup oldu.
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