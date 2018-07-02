SPOR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:33

Pursaklar’da şampiyon Başpehlivan Hamza Köseoğlu oldu

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği yağlı pehlivan güreşlerinin beşincisinde er meydanına çıkan pehlivanlar kıyasıya güreşti. Günün şampiyonu ise başpehlivan Hamza Köseoğlu oldu.Ata sporu olan yağlı güreşlere sahip...

Pursaklar'da şampiyon Başpehlivan Hamza Köseoğlu oldu
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Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği yağlı pehlivan güreşlerinin beşincisinde er meydanına çıkan pehlivanlar kıyasıya güreşti. Günün şampiyonu ise başpehlivan Hamza Köseoğlu oldu.

Ata sporu olan yağlı güreşlere sahip çıkan ve bunu Pursaklar’da yaşatan Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 200’e yakın pehlivanı Pursaklar halkı ile buluşturdu. Ayyıldız Özgürlük Parkı’nda yapılan 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kaymakam İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP İlçe Başkanı Uğur Atagün, Güreş Ağası Hasan Yiğit, bürokratlar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda sporsever katıldı. Yağlı güreşlerde 200’e yakın pehlivan er meydanında kol bağladı. Başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük, deste küçük, tozkoparan, ayak boy, teşvik bir, teşvik iki, minik iki ve minik bir kategorisinde kıyasıya mücadeleler yapıldı.

Renkli ve kıyasıya bir mücadele izleyen Pursaklar halkı gün boyu doyasıya eğlendi. Güreşlerin devam ettiği anda yapılan güreş ağalığı ihalesi geçen yılın güreş ağası Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Yiğit’te kaldı. Dereceye girenleri tebrik edip madalyalarını takan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Bizler ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşlerimizi geleneksel hale getirip ilçemizde yaşatıyoruz. Güreşlere katılan pehlivanlarımıza, sporseverlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Güreş Ağası Hasan Yiğit, “Pursaklar Belediye Başkanımız tarihe, geleneğe ve geleceğe sahip çıkıp ata sporumuzu yaşatıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kıyasıya geçen güreşlerde birinciliği Başpehlivan Hamza Köseoğlu kazandı. 2. Bahar Şenliklerinin sonunda Pursaklar halkına sanatçı Burak Kartal konser verdi.
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