Putin, Nurmagomedov ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, UFC Şampiyanu Khabib Nurmagomedov’u “Rusya Bir Spor Gücüdür” forumunda tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “Rusya Bir Spor Gücüdür” forumunda, İrlandalı Conor McGregor’u yenerek UFC Şampiyanluğunu koruyan Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi. Putin Nurmagomedov’a Las Vegas’taki unvan maçında elde ettiği başarıdan dolayı, “Seni samimiyetle tebrik ediyorum” dedi.

Putin: “Senin için çok endişelendik”

Dövüş sonrası çıkan olaya dikkat eden Putin, "Tabii ki, bu bir ticari spor, ama yine de bir spor. Ve burada da genel spor ahlaki kurallarına da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Yaşanan olaylar karşısında vatandaşlarının yanında olduklarını belirten Putin, "Vatandaşlarımız nerede ve ne yaparlarsa yapsınlar biz kayıtsız kalmıyoruz. Bu yüzden, her şeyi yakından takip ettik, tabi ki senin için çok endişeliydik" sözlerini sarf etti.

Dünyada gündem olan maç sonrası kavga ile ilgili sporcuya takılan Putin, “Babana sana yumuşak bir ceza vermesini isteyeceğim. Çünkü sen ana görevini yaptın, savaşı kazandın. Onur ve inandırıcılıkla kazandın” ifadelerini kullandı.

Şampiyan Khabib Nurmagomedov, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen UFC unvan maçında İrlandalı rakibi Conor McGregor yenerek şampiyonluk kemerini korumuştu. Maç sonrasında Nurmagomedov aleyhine sloganlar atılması üzerine salonda arbede yaşanmıştı. Nurmagomedov daha sonra yaptığı açıklamada, “Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn’e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Hiç kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez” ifadelerini kullanmıştı.