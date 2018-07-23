Quaresma, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Dünya Kupası izninin ardından siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti.Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda son 16 turuna kalmayı başaran ve turnuvada toplam 116 dakika...

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Dünya Kupası izninin ardından siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti.

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda son 16 turuna kalmayı başaran ve turnuvada toplam 116 dakika sahada kalıp 1 de gol atan Quaresma, kendisine verilen iznin ardından Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarına dahil oldu. İsmi bir süredir Çin Ligi takımlarıyla anılan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takım için sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Querasma’nın, bugün yapılacak antrenmanlarda da sahada olması bekleniyor.