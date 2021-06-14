Quaresma'ya Talip Var

Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği üstün performansla ayakta alkışlanan Quaresma'ya Rus ekibi Krylya Sovetov talip olduğunu açıkladı. Beşiktaş takımından ani bir kararla ayrılan Quaresma'ya yeni bir talip çıktı.

Oynadığı futbolla hafızalara kazınan genç yetenek yeni bir takımla transfer görüşmeleri hazırlığı yapıyor. Anlaşma sağlandığı takdirde Ouaresma yeni takımıyla sözleşme masasına oturacak.

Rus Ekibi Quaresma'yı Takip Ediyor

Vitoria Guimaraes'de uzun bir dönemdir forma giyen ve top koşturan Ricardo Quaresma'ya Rus ekibi Krylya Sovetov'un talip olduğu ifade ediliyor. Uzun bir süredir takip edilen oyuncuya talip olan Sovetov yüksek meblağda teklif sunduklarını açıkladı. trbet

Rus ekibinin yaklaşık olarak 2 aydır oyuncuyu takip ettiği ifade ediliyor. Futbol kariyeri hayatına kendi ülkesi Portekiz'de devam etme kararı alan Ricardo Quaresma'nın Rusya yolcusu olabileceği iddia ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz net ve resmi bir açıklama yapılmadı. trbet

Quaresma Şimdi Ne Yapacak

Trbet Ortaya atılan bu iddialara göre Quaresma'nın Krylya Sovetov'un oyuncu için teklifini sunmaya hızlı bir şekilde hazırlandığı konuşuluyor. Krylya Sovetov'da forma taşıyan Quaresma'nın takım arkadaşı olan Ricardo Alves aracılığıyla geçtiğimiz hafta Sovetov'un Lokomotiv ile oynadığı karşılaşma öncesinde takımına moral ve motivasyon konuşması yaptığı açıklandı.

Türkiye'de en son Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, geçen dönem başında Vitoria Guimaraes'e imzasını kaydetmiş ve toplamda 31 maçta 4 gol 6 asist yapmıştı.