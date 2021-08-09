Raptors, Masai Ujiri ile Birlikte Yoluna Devam Ediyor

Toronto Raptors başkan yardımcısı olan ve basketbol operasyonları başkanı Masai Ujiri çok yıllı yeni bir başarılı anlaşma yaptığını herkese duyurdu.

Henüz sözleşme şartlarının ne olduğu açıklanmadı. Takımın en tepedeki ve iş yöneticisi olarak hizmet etmeye devam edecektir. Aynı zamanda kesinlikle kâr amacı gütmeyen kuruluş Giants of Africa’nın da başkanı ve kurucu ortağı olarak hayırsever çalışmalarının her zaman bir parçası olarak devam edecektir.

Ujiri takım elbise tarafından paylaşmış olduğu bir video da ise şunları dile getirmiştir;

Daha önce de dile getirdiği üzere Toronto’da yine kazanacaklarını belirtmiştir. Kendisi bu takım için liderlik şansının eline geçmesinden Palms casino yeni adres oldukça memnun ve mutludur. Toronto Raptors’ın lideri olmaya bayılan Ujiri burada kalarak oldukça iyi işlere imza atacağını dile getirmiştir.

Ujiri, Denver Nuggets’ın genel menajeri ve basketbol operasyonlarından sorumlu olan başkan yardımcısı olarak üç yıllık başarılı bir görev süreci geçirmiştir. Ardından ise Raptors ekibine 2013’te katılmış olup en iyi işlere beraber devam edeceklerini belirtmektedirler.

Yeni bir sezon oldukça heyecanlı geçecektir. Herkes şu an heyecanla yeni sezonun gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Takımlar hem oyuncu transferlerini Palmscasino hem de kulüp içerisindeki değişimlerini de bu süreçte tamamlamaya devam ediyor. Bu sene de oldukça çekişmeli maçların sizleri bekliyor olacağından emin olabilirsiniz.