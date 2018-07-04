SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:32

Real Madrid, Kylian Mbappe’yi yalanladı

İspanyol devi Real Madrid, Fransız ekibi PSG’de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili transfer girişiminde bulunmadıklarını açıkladı.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi yalanladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İspanyol devi Real Madrid, Fransız ekibi PSG’de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili transfer girişiminde bulunmadıklarını açıkladı.

PSG forması giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe için Fransa basınında müthiş bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre İspanyol ekibi Real Madrid, Mbappe’yi transfer etmek için bonservis olarak 272 milyon Euro ödeyecekti. Madrid temsilcisi konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı ve bu haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada Mbappe için transfer girişiminde bulunulmadığı belirtildi.

Fransa Milli Takımı ile Rusya’daki FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden genç futbolcu, 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku