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01 Mayıs 2018 Salı 23:40

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, evinde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. İspanyol ekibi, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde adını finale yazdırmış oldu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, evinde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. İspanyol ekibi, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde adını finale yazdırmış oldu.

Santiago Barnebau’da Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih’i konuk etti. İlk gol maçın hemen başında geldi. Henüz 3. dakikada Madrid defansından dönen topta meşin yuvarlağı önünde bulan Kimmich, düzgün bir vuruşla Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. 11. dakikada Real Madrid, Benzema’nın attığı golle skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci yarının henüz başında Bayern defansının hatasını iyi değerlendiren Benzema, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak durumu 2-1 yaptı. Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Münih’in başarılı futbolcusu James Rodrigues sahneye çıktı ve skoru 2-2’ye getirdi. Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca karşılaşma bu skorla bitti ve finale yükselen taraf Real Madrid oldu.
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