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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:24

Real Madrid’de hedef Hugo Lloris

İspanyol devi Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Fransız kaleci Hugo Lloris için 68 milyon Euro teklif etti.

Real Madrid'de hedef Hugo Lloris
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İspanyol devi Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Fransız kaleci Hugo Lloris için 68 milyon Euro teklif etti.

Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Real Madrid’de gündem kaleci konusu. Keylor Navas’ın yerine başka birini almak için kolları sıvayan Madrid’in ilk hedefi Manchester United’ın file bekçisi David De Gea’ydı. Manchester, De Gea ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayınca bu transferin gerçekleşme ihtimali sona ermişti.

Kaleci transferi için rotasını yine İngiltere’ye çeviren Real Madrid, Tottenham’da forma giyen Fransız kaleci Hugo Lloris ile ilgileniyor. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Madrid temsilcisinin Lloris’e 68 milyon Euro’luk bir teklifle kapısını çalacağını yazdı.

31 yaşındaki Hugo Lloris, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda şampiyon olan Fransa’nın kalesini korumuştu. 2012 yılından beri Tottenham’da forma giyen başarılı eldiven daha öncede Lyon ve Nice ekiplerinde forma giymişti.
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