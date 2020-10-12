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18 Ocak 2021 Pazartesi 21:53

Rıdvan Yılmaz Kimdir ?

Rıdvan Yılmaz Kimdir ?
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Rıdvan Yılmaz Beşiktaş’ın alt yapıdan yetiştirdiği genç futbolculardan biri. Herkesin ilgi ile izlediği bu genç futbolcu ile Beşiktaş arasında ki sözleşme 2025 yılına kadar yenilendi. 2025 yılına kadar sözleşmesi uzatılan göz futbolcu Beşiktaş alt yapısında sol bek olarak görev yapıyor. Altyapıdan yetişen 19 yaşında ki futbolcunun sözleşmesi böylelikle 2025 yılında son bulacak. Süper Lig ‘de şampiyonluk mücadelesinde yarışan Siyah Beyazlı ekip transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Transfer çalışmalarının yanı sıra sözleşmelerinde uzatılmasında detaylı çalışan kulüp kendi alt yapısında yetişen genç futbolcuları da inceledi. Bunlardan biri de kulubün genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz oldu. Planlarını ileriye dönük bir şekilde yapan Beşiktaş böylelikle genç futbolcu ile 2025 yılına kadar çalışacak. Hali hazırda 3 sezon sözleşmesinin olduğu futbolcu Yılmaz’ın hem yıllık ücreti arttı hem de sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Böylelikle toplamda 5 yıl daha kulüp renklerine bağlandı. Transfer döneminde Rıdvan Yılmaz’ın ismi sıklıkla Stuttgart ile anılıyordu. Genç sol bekin daha önce ki performansları hakkında istatistikler için en iyi canlı bahis sitelerinde inceleme yapabilirsiniz.

Futbolcunun ileride milli takıma girmesi hayal değil. Bunun için en iddialı futbolculardan biri. Oldukça son günlerde artan performansıyla da ileride yıldız futbolculardan biri olacağı düşünülüyor.

Rıdvan Yılmaz Kimdir ?

21 Mayıs 2001’de doğan Rıdvan Yılmaz 1.74 boyunda. Alt yapıda oynayan futbolcunun kademesi sol bek. Çok yönlü kullanılan futbolcu aynı zamanda sağ bek olarak da görev alabiliyor. 2013 yılında Beşiktaş kulübünde futbola başlayan Rıdvan U14 ile girdiği kariyerine U21’e kadar etti. Aynı zamanda yaş grubunda milli takımlarda da forma giydi. Özellikle teknik director Fatih Terim’in de dikkatini çeken futbolcu iyi bir yerde görülüyor. Kariyerinde tam 41 kez milli takıma şimdiden çağrılan 19 yaşında ki yetenek U19 takımında tam 17 maçta siyah beyazlıların formayı giydi.

Rıdvan Yılmaz için genel görüşler hücum yönüyle de kendini geliştirmesi yönünde. Betsat ile siz de genç futbolcunun maçlarına yüksek oranlarda kupon yapabilirsiniz. Sergen Yalçın sayesinde kendine daha çok forma şansı bulan futbolcu ile böylelikle 5 yıllık daha yüksek bir ücrete sözleşme imzalanmış oldu.

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