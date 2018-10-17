Ringde Büşra Işıldar, Avrupa şampiyonu oldu

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Büşra Işıldar, Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya’nın Anapa kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 80 kiloda final müsabakasına çıkan Büşra Işıldar Polonya’dan Oliwia Toborek’i mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Türkiye şampiyonayı kadınlarda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz erkeklerde ise 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamladı. Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında final müsabakalarında ringe çıkan bir diğer sporcu Gamze Soguksu (46 kg), İngiliz Alex Brown’a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 63 kiloda Rümeysa Ataş ve 75 kiloda Duygu Öztürk ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Erkeklerde ise 75 kiloda Kaan Aykutsun bronz madalya kazandı.