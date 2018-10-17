SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 23:10

Ringde Büşra Işıldar, Avrupa şampiyonu oldu

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Büşra Işıldar, Avrupa şampiyonu oldu.Rusya’nın Anapa kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 80 kiloda final müsabakasına çıkan Büşra Işıldar Polonya’dan Oliwia Toborek’i...

Ringde Büşra Işıldar, Avrupa şampiyonu oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Büşra Işıldar, Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya’nın Anapa kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 80 kiloda final müsabakasına çıkan Büşra Işıldar Polonya’dan Oliwia Toborek’i mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Türkiye şampiyonayı kadınlarda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz erkeklerde ise 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamladı. Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında final müsabakalarında ringe çıkan bir diğer sporcu Gamze Soguksu (46 kg), İngiliz Alex Brown’a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 63 kiloda Rümeysa Ataş ve 75 kiloda Duygu Öztürk ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Erkeklerde ise 75 kiloda Kaan Aykutsun bronz madalya kazandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku