Rıza Çalımbay: “Futbolda disiplin ve eğitim şart”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, altyapıda eğitimin çok iyi verilmesi gerektiğini söyledi.

Karaman’da Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri-1’in” ilk konuğu Atiker Konyaspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay oldu. Salona Çalımbay ve Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak, öğrencilerin alkışlarıyla girdi. Rıza Çalımbay’ın futbolculuk hayatını anlatan sinevizyonun ardından Çalımbay, öğrencilerin tek tek sorularını cevapladı. Futbolculuk hayatında unutamadığı maçlardan birisinin Fenerbahçe’yi 4-3 yendikleri maç olduğunu söyleyen Çalımbay, "Futbolda disiplin ve eğitim çok önemlidir. İngiltere’deki futbolcuların bizden bir fazlalıkları, iş ahlakları ve iş disiplinleridir. Biz işe önce disiplinli başlarız, sonra yavaş yavaş koparız gideriz. Bu konuda yabancılar bizlerden daha iyi profesyoneller” dedi.

Türkiye’de altyapı diye bir şeyin olmadığını söyleyen Çalımbay, "Altyapıya bizde tam anlamıyla ağırlık verilmiyor. Kim ağırlık veriliyor diyorsa doğru söylemiyor. Ben şu anda süper ligde iyi bir altyapı olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Bir bizim dönemimiz de Beşiktaş’tayken altyapı vardı. Ben altyapıda çalışsam önce benim öğrenciye öğreteceğin ilk şey, iyi insan olmasını olurdu. Her konuda kime nasıl davranılır bunları öğretirdim” diye konuştu.

"Yabancı kuralından korkmamak gerekiyor"

Yabancı oyuncu konusunda da düşüncelerini aktaran Çalımbay, "Yabancı kuralından korkmamak gerekiyor. Bizim bir kere altyapıdan oyuncu çıkarmamız gerekiyor. Artı bizim altyapının dışında yurt dışında oynayacak oyuncularımızın çok sayıda olması gerekiyor. Biz yabancı oyuncuya kesinlikle karşı değiliz, ancak bir kriter konması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Futbolda kavgayı önlemek için eğitimin şart olduğunu da aktaran Çalımbay, “Futbolda altyapıda iyi bir eğitim alınması gerekiyor. Sporcular yetişirken eğitimli olması gerekiyor. İstediğin kadar futbol oyna eğer kendini eğitmezsen antrenör olamazsın. O küçücük çocuklara zararın olur. Altyapıda eğer genç arkadaşlarımıza çok iyi şekilde eğitim verirseniz bu kavgalar olmaz. Fenerbahçe, Galatasaray maçını seyrediyoruz birbirlerine giriyorlar. Bizler topluma mal olmuş kişileriz. Bakın Arda’nın küçük bir olayı nasıl gündeme geliyor. Bizlerin topluma örnek olmamız gerekiyor. Büyük takımlar olarak sen kavgalar çıkarırsan senin milyonlar izliyor. Okullarda, altyapılarda anlatırsan, eğitirsen, ne bu olaylar çıkar ne de hiç bir şey olur” dedi.

Karaman Valisi Fahri Meral’in de katıldığı Kariyer Günleri-1’in sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu tarafından Rıza Çalmbay’a günün anısına teşekkür plaketi verildi.