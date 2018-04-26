Rıza Çalımbay: “Huzursuz olduğumu hissedersem bırakırım”

Türkiye Haber Merkezi muhabirlerinden Elif Neslihan Sağır'a konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son derece önemli olan açıklamalar yaptı. Yapmış olduğu açıklamalar ise oldukça ses getirdi.

Yapmış olduğu açıklamalarda takımın şampiyonluk durumundan, mevcut gerçekliklerine kadar her konuda çok önemli ifadelere konuşmasına yer verdi.

Kendisine gelen sorular ve vermiş olduğu yanıtlar şu şekilde:

Beraberliklerinizle çok fazla eleştirildiniz. Size yöneltilen eleştiriler haklı mıydı?

Kendisi bu soruya şöyle yanıt verdi: Önemli olanın puan almak olduğunu ifade etti. Bir puanın da çok önemli olduğunu açıkladı. 12 maç üst üste yenilmemelerinin son derece önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Ama buna rağmen takımın nedense sürekli olarak eleştirildiğini ve bunu anlamadığını belirtti.

Üzerlerinde yer alan baskı yüzünden Başakşehir ile oynadıkları maçı kaybettiklerini ve bu baskının doğru olmadığını söyledi. Ayrıca kendisinin 3 sezon Rize futbol kulübünde teknik direktör olduğunu ama herkes küme düşer derken tam aksinin gerçekleştiğini belirtti.

Kulübe birkaç oyuncu takviyesini istemiştim ama olmadı şeklinde ki açıklamalarınız da eleştirildi. Söylediklerinizi açıklamak ister misiniz?

Kendisine istenildiği kadar eleştiri yapılabileceğini ve buna aldırış etmediğini söyledi. Takımın maddi gücü yoksa bu oyuncular ile de devam edebileceklerini açıkladı. Ayrıca o transferlerin önemine değindi.

Beşiktaş’dan niye ayrılmıştınız

Kendisini huzursuz eden şeyler yüzünden takımı bıraktığını belirtti.

Benzer durum Trabzonspor takımında da olursa hiç düşünmeden görevini bırakacağını açıkladı.

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Trabzonspor takımının kendisi için çok değerli olduğunu ama bu takım için yapılabilecek çok şey olduğunu açıkladı. Futbol dünyasındaki en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları canlı bahis hizmeti sunan siteler üzerinde bulabilirsiniz.

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