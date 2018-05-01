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01 Mayıs 2018 Salı 20:59

Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu oldu

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur’u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.Grekoromen stilde daha önce...

Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu oldu
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Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur’u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Grekoromen stilde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan 130 kiloda Rıza Kayaalp, ilk maçında geçen yıl Sırbistan’daki Avrupa şampiyonasında finalde yendiği Macar Balint Lam ile karşı karşıya geldi. Başarılı sporcu, rakibini 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Georgi Chugoshvili ile mücadele eden Rıza Kayaalp, Belaruslu rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Yarı finalde de Rumen Alin Alexuc Ciurariu’yu 4-0 mağlup eden milli sporcu, finalde Vitalii Shchur’un rakibi oldu. Rus rakibi karşısında baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 2-1 kazanan Kayaalp, kariyerinin 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp, bu şampiyonlukla beraber Hamza Yerlikaya’nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu da egale etti.
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