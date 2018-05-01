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01 Mayıs 2018 Salı 22:48

Rıza Kayaalp’in 8. Avrupa şampiyonluğu ailesini gururlandırdı

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda finalde karşılaştığı Rus rakibi Vitalii Shchur’u 2-1 mağlup ederek 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, Yozgat’ta yaşayan ailesinin de sevinç kaynağı oldu.Rusya Federasyonu’na...

Rıza Kayaalp'in 8. Avrupa şampiyonluğu ailesini gururlandırdı
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Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda finalde karşılaştığı Rus rakibi Vitalii Shchur’u 2-1 mağlup ederek 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, Yozgat’ta yaşayan ailesinin de sevinç kaynağı oldu.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki final müsabakasını evlerinde televizyon karşısında izleyen milli güreşçi Kayaalp’in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları hem yoğun duygular yaşadı hem de Kayaalp’in altın madalya kazanması için dua ettiler.

Oğlunun final maçını büyük bir heyecanla izleyen anne Sevgi Kayaalp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Allah oğluma nice Avrupa ve Dünya şampiyonluklarını tekrar tekrar nasip etsin, oğlumla gurur duyuyorum. Benim oğlum ama dünyanın çocuğu. Allah bana verdi, ben de herkese verdim. Çok mutluyum. İstiklal Marşımızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdı. Ben Rusya’ya giderken oğluma hep söyledim. ‘Oğlum finale geldin, hataya düşme İstiklal Marşımızı okut, bayrağımızı dalgalandır. Minderde dört kere dön bir seni görüyüm dedim.’ Oğlumla gurur duyuyorum. Türkiye’nin gururu, bizim gururumuz” dedi.

Ankara’dan baba evine final maçını izlemek için gelen milli güreşçi Kayaalp’in ikiz kız kardeşi Zehra Kayaalp Güneş ise, “Çok heyecanlandık, onunla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye gurur duyuyor. Zaten emeklerinin karşılığını Allah ona nasip etti. İnşallah daha nice başarılar elde eder, onunla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Baba Kelami Kayaalp de oğluyla gurur duyduğunu belirterek, “Oğlum 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Çok mutluyuz, gururluyuz. Önümüzde olimpiyat ve Dünya şampiyonluğu var, onları da almasını istiyoruz. Bizim şanlı bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı okuttu. Onunla gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Final maçı sonrası Kayaalp ailesini, yakınları telefonla arayarak oğullarının başarısından dolayı tebrik ettiler.
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