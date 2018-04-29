Galatasaray’da Beşiktaş müsabakasında takımının ikinci golünü kaydeden Garry Rodrigues, ligdeki 7. golünü kaydetti.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın 70. dakikasında Linnes’in ceza yayı üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues, takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte ligdeki 7. golünü kaydeden başarılı futbolcunun 8 de asisti bulunuyor. Müsabakaya ilk 11’de başlayan Rodrigues, 90 dakika sahada kaldı.
Rodrigues, ligdeki 7. golünü attı
Galatasaray’da Beşiktaş müsabakasında takımının ikinci golünü kaydeden Garry Rodrigues, ligdeki 7. golünü kaydetti.