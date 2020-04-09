SPOR:
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09 Nisan 2020 Perşembe 21:44

Roma'dan Flaşh Cengiz Ünder Kararı

Roma'dan Flaşh Cengiz Ünder Kararı
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Corona virüsün spor dünyasına verdiği zararı ünlü oyuncular karşılayacak 1xbet gibi görünüyor. Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya bu anlamda önlemleri almaya başladı. Salgınla mücadele etmeye çalışan İtalya'da, Roma 1xbet formasıyla ses getiren ünlü milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in, uzun süredir satılacağı tarzında basında haberler yer alıyordu. Spor gündeminde 1xbet yer alan bu dedikoduların doğru olduğu öğrenildi. Roma, Cengiz Ünder hakkında şok bir karar aldı.

Cengiz Ünder Satılık Oyuncu Listesine Kondu

Maddi olarak birçok alanda sorunlar oluşturan 1xbet corona virüs, spor camiasında da maddi kayıplar verdiriyor. İtalya'da bir süredir bu konu sebebiyle çalışmalar 1xbet yaparken en sonunda bu çalışmalara noktayı koydu.

Roma Cengiz Ünder'i Satıyor

Dünya devi oyuncuları kadrosunda bulunduran Roma, bu kaybı önlemek amacıyla oyuncu satmaya başladı. Bu çalkantılı süreçte kulübün ilk gözden çıkardığı oyuncu 1xbet giriş Cengiz Ünder oldu.

Corona Virüs İtalya'yı Vurdu

Avrupa'nın büyük kulüplerine de büyük yara aldıran 1xbet corona virüs, takımları da zarara soktu. Adı satılacaklar listesine konulan Cengiz Ünder'den bir açıklama gelmezken, corona 1xbet giriş virüsün verdiği kayıplar İtalya'da çığ gibi büyüyor. Bu güne kadar toplam vaka sayısı 135 bin 942 olurken, ölü sayısı 17 bin 127 olarak açıklandı. İyileşen 1xbet kişi sayısı ise 24 bin 392 olarak açıklandı. Sağlık kuruluşları bu virüsle tedavi bakımından 1xbet mücadele ederken, ölen kişiler için tören ve defin çalışmaları yapılıyor.

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