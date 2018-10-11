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11 Ekim 2018 Perşembe 19:31

Romanya’da Kastamonu rüzgarı esecek

Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 2. eleme turunda karşılaşacağı Rumen ekibi SCM Ramnicu hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Hakan Günal, EHF Kupası’nda önemli bir maça çıkacaklarına belirtti.

Romanya'da Kastamonu rüzgarı esecek
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Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 2. eleme turunda karşılaşacağı Rumen ekibi SCM Ramnicu hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Hakan Günal, EHF Kupası’nda önemli bir maça çıkacaklarına belirtti.

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası (EHF Cup) 1. eleme turunda İsviçre’nin Brühl takımını saf dışı bırakarak 2. eleme turuna yükselen Kastamonu Belediyespor, 2’nci eleme turunda Rumen temsilcisi SCM Ramnicu ile eşleşti. Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Kupası birinci ön eleme ilk maçında sahasında İsviçre temsilcisi Brühl Handball ile 27-27 berabere kalmış, ertesi günü oynanan rövanş maçında ise rakibin 31-19 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

14 Ekim’de deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanlarla tamamlayan Kastamonu Belediyespor’da Antrenör Hakan Günal, “Şimdi geçen sene katıldığımız kupada yarı final oynadık. Avrupa üçüncüsü olarak sezonu tamamladık. Tekrar aynı ivmeyi kazanmak istiyoruz. Aynı başarıyı yakalamak istiyoruz. Bu konuda pazar günü oynayacağımız maçtan iyi bir sonuçla dönmek amacımız. Romanya’nın çok güçlü bir ekibi ile karşılaşacağız. Rakibimiz şu anda Romanya liginde namağlup bir lider. Oradaki önemli takım Bükreş. Çarşamba günü Bükreş’te oynadıkları maçı deplasmanda yendiler” dedi.

“Hazırlıklarımız tamamlandı”

Antrenör Hakan Günal, “Deplasmanda onlarda çok formda. Bizde hazır durumdayız. Oradan alacağımız iyi bir sonuç bizim puanımız ve Kastamonu Halkını vereceği destek ile beraber 3. tura adımızı yazdırmamıza yardımcı olacak. Hazırlıklarımız tamamlandı. Takımımızda sol oyuncumuz ilk maçta sakatlanmıştı. Şu an bir sakatımız yok. İki tane takviye bir sol oyuncu ve bir tane sağ kanat. Arkadaşlarımızın performansları ile iyi bir mücadele ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Tüm herkesi bizi desteklemeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.
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