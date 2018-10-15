SPOR:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:37

Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Şampiyonası Büyükçekmece’de yapıldı

2018 yılını Spor ve Gençlik Yılı ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, spor alanındaki etkinliklerine her gün bir yenisini ekliyor.

Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Şampiyonası Büyükçekmece'de yapıldı
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2018 yılını Spor ve Gençlik Yılı ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, spor alanındaki etkinliklerine her gün bir yenisini ekliyor.

Büyükçekmece Belediyesi, 2018 yılını Spor ve Gençlik Yılı ilan etmesi kapsamında Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 3 gün süren birbirinden renkli ve heyecanlı mücadeleler, rüzgar sörfü seven vatandaşların ilgi odağı oldu. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, yarışmanın final mücadelelerini izledikten sonra dereceye giren sporcuların madalya ve kupalarını takdim etti.

“Sporun her alanında varız”

Şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Büyükçekmece halkı sanata olduğu kadar spora da ilgi gösteren ve bu alanda başarılara imza atmış bir halktır. Sporun her alanında etkinlikler ve yarışmalar düzenliyoruz. Büyükçekmecelilerin bu tür etkinliklere katılımı ve ilgisi her zaman yoğun olmuştur. 3 gün devam eden mücadeleler son derece keyifli ve heyecan dolu yarışlarla geçti. Sporcularımıza bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum” dedi.
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