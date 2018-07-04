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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56

Sadık Çiftpınar’a ikinci talip Beşiktaş

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’a Trabzonspor’dan sonra Beşiktaş’ın da menajerler aracılığıyla teklifte bulunduğu öğrenildi.Galatasaray alt yapısında yetişen başarılı savunmacı, geçen sezon ilk kez forma...

Sadık Çiftpınar'a ikinci talip Beşiktaş
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Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’a Trabzonspor’dan sonra Beşiktaş’ın da menajerler aracılığıyla teklifte bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray alt yapısında yetişen başarılı savunmacı, geçen sezon ilk kez forma giydiği Süper Lig’de performansıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Trabzonspor ile fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı transferi çıkmaza giren Sadık Çifpınar’a sürpriz bir şekilde Beşiktaş da talip oldu. Siyah-beyazlıların menajerler aracılığıyla teklif sunduğu Sadık’ın bu teklife sıcak baktığı, ancak Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 1 buçuk milyon Euro’luk transfer ücreti karşısında geri adım attığı iddia ediliyor. Kulüpler Birliği yönetiminde yardımcılığını yapan Adil Gevrek ile Sadık transferi konusunda bir görüşme yaptığı belirtilen başkan Fikret Orman’ın Sadık transferinde fiyat indirimi istediği ileri sürülüyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın 1-2 gün içerisinde Beşiktaş’ın hazırlık kampına dahil olacağı belirtildi.
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