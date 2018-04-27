Saffet Akyüz: “Bence Beşiktaş’ın 3-0 hükmen kazanması lazımdı”

Eski milli futbolcu Saffet Akyüz, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında devam kararını değerlendirerek, “Bence Beşiktaş’ın 3-0 hükmen kazanması gerekiyordu” dedi.

Eski milli futbolcu Saffet Akyüz, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’ndeki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar ve Beşiktaş’ın maça çıkmama kararını İHA muhabirine değerlendirdi. Olaylı derbiyle alakalı Saffet Akyüz, “Büyük pencereden bakarsak, hakem konusu var. Hakem, federasyon temsilcisi olarak orada bulunuyor. İki tane anons yaptırmış bir hakem var. Sonrasında içeriye giriyor. Bunlardan federasyonun aldığı kararlar mantıklı değil. Daha ılımlı bir karar alınmalıydı. Objektif bir karar verdiğini düşünmüyorum. Daha önce Trabzonspor-Sivasspor maçında da böyle olaylar olmuştu. Beşiktaş’ın da bu anlamda verilen kararın inandırıcı olmamasıyla nedeniyle tepki gösterdiğine inanıyorum. Maçın sonucunun Beşiktaş’ın lehine tescil edilmesi gerekiyor. Beşiktaş açısından baktığımız zaman 10 kişi oynayacak. Beşiktaş’ın kabul edemeyeceği bir durum ortaya çıktı” diye konuştu.

“Bence Beşiktaş’ın 3-0 hükmen kazanması gerekiyordu”

Beşiktaş’ın derbiye çıkmama kararı ile ilgili olarak ise Akyüz, “Spor adamı olarak da bu olayları kendi penceremden inceliyorum. Geriye dönüp baktığımda Beşiktaş’ın Kasımpaşa maçı var. Donk’un olayı vardı orada. Beşiktaş, bütün gücünü kullanarak maçı tekrar oynadı. Kasımpaşa’nın lobisi yok. Federasyondaki kişiler büyük takımın temsilcileri. Buna benzer bir sürü olay var. Geçen sene Beşiktaş’ın Dinamo Kiev maçı var. Harika giden takım elendi. Beşiktaş olaylara şöyle bakıyor; federasyon daha cesur olmalıydı. Kasımpaşa maçında federasyon cesur davranmadı. Şenol Güneş olaylarında da bir sürü gri nokta var. O da çözülmesi gerekiyor. Bence Beşiktaş’ın 3-0 hükmen kazanması gerekiyordu. Şenol Güneş’in sürecin biraz abartılmış diye görülüyor. Dikiş var, kan yok. Biz dışarıdan seyrettiğimiz için tam bilmiyoruz. Şenol Güneş ile başlayan süreç bence federasyonun kafasını karıştırdı” şeklinde konuştu.