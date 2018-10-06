Saffet Sancaklı, kızının açılışında yer aldı

Eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kızının Maslak’ta açtığı çiçekçinin açılışında konukları ağırladı. Sancaklı, Türkiye’nin ekonomik krizden çıkacağının altını çizdi.

Eski Milli Futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın kızı Duygu, iş hayatına atılırken, Sancaklı da kızını yalnız bırakmadı. Maslak’ta bulunan Ağaoğlu 1453’te açılışı yapılan LYS L’ART FLORAL’da Ali Ağaoğlu, Mecnun Otyakmaz, Sinan Vardar gibi ünlü isimler de hazır bulundu. Açılış öncesinde konuşan Saffet Sancaklı, kızı Duygu ve oğlu Mert’in iş hayatına atıldığını belirterek, “Güzel bir çiçekçi açıyorlar, Allah hayırlı uğurlu etsin. Gelen dostlara da teşekkürler. Şu anda Türkiye zor günler geçiriyor ve bu arada yatırım yapmak çok önemli. Bizim de kendilerine tüyolarımız olacaktır ve inşallah yavaş yavaş işlerini büyütecekler. Benim çocuklarım hiçbir zaman ofsayta düşmedi, düşmezler de” diye konuştu.

“Türkiye’yi kimseye bırakmayız”

Türkiye’nin ekonomik ve silahlı anlamda ciddi bir savaş verdiğini sözlerine ekleyen Sancaklı, “Türkiye büyük bir savaş veriyor. Dünyanın ciddi bir bölümüyle savaş halinde. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Binlerce yıllık bir devlet. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için hepimiz beraber mücadele ediyoruz. Türkiye’yi kimseye bırakmayız. Türk halkı rahat olsun. Büyük bir mücadele var. Ekonomik ve silahlı mücadele var. Terör örgütleri var, diğer örgütler var ama Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, sabırlı olmak gerekir” dedi. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert, ilk deneyimlerinde başarılı olmak istediklerini söylerken, kızı Duygu ise, “Bizimkisi ufak bir yatırım ve zevkli bir iş. Umarım herkes yaptığımız şeyleri beğenir” diye konuştu.