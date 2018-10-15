SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:20

Sait Karafırtınalar: "Alabildiğimiz maksimum puanları alıp, ikinci yarıya avantajlı başlamak istiyoruz"

Hafta sonu oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdüren Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ligin ilk yarısında maksimum puanı alarak ikinci yarıya avantajlı başlamak istediklerini söyledi.

Sait Karafırtınalar: 'Alabildiğimiz maksimum puanları alıp, ikinci yarıya avantajlı başlamak istiyoruz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hafta sonu oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdüren Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ligin ilk yarısında maksimum puanı alarak ikinci yarıya avantajlı başlamak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Balıkesir Baltok maçı hazırlıklarını, kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu. Milli maç için verilen aranın sakatlıkları olan oyuncular açısından iyi geldiğini ifade eden Karafırtınalar, Balıkesirspor maçını kazasız geçerek yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Ligin ilk 8 haftasını mağlubiyetsiz bitirdiklerini ancak bir seri peşinde olmadıklarını kaydeden Karafırtınalar, “Biz sadece oynayacağımız maça konsantre oluyoruz. Konsantremizi geliştirerek rakibe göre oyun modeli oluşturuyoruz. İlk 8 haftaya baktığımızda ilk 2’nin içindeyiz. Önemli bir avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum. Konsantreyi daha üst seviyelere çekip, devreye kadar alabildiğimiz maksimum puanları alarak ikinci yarıya avantajlı başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku