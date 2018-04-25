Sait Karafırtınalar: “Biz hata yapmadan rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz”

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Spor Toto 1. Lig’in son iki haftası için yaptığı değerlendirmede, “bizim kazanmamız, rakiplerin de kaybetmesi gerekiyor” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile yakaladığı yükselişle ligin son iki haftasına 56 puanla 4’üncü sırada giren kırmızı-beyazlıların hedefi 27 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’e çıkmak.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bunu, kalan son iki maçta olursa ilk ikiyle süsleyip, olmazsa ilk 6’nın içerisinden playoff’tan çıkarak süslemek istiyoruz. En yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan, isteyen bir takım var. Bunun da herkesin istediği gibi şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz. Son iki maç kağıt üzerinde çok zor gibi görünüyor. Bizim kazanmamız rakiplerin de kaybetmesi gerekiyor. Her şeyin bir arada olması gerekiyor. Şimdiye kadar o şekilde oldu, bunun da öyle olacağını düşünüyorum” dedi.

Karafırtınalar, “Son haftaya kadar yarış devam eder mi?, Ankaragücü’nün puan kaybetmesini bekliyor musunuz? sorularına ise, “Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Geçen hafta Ankaragücü-Gaziantep maçının 4-0 biteceğini kimse tahmin edemezdi. Bence İsmail Kartal da tahmin edemezdi. Çok farklı bir maç olabilirdi, bir anda koptu. Belki Manisa ile oynayacakları maçta bile puan kaybedebilirler. Belki biz de kaybedebiliriz. Futbolun güzelliği buradan geliyor. Biz hata yapmadan rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz. Şu anda yapacağımız çok fazla bir şey yok” şeklinde cevap verdi.