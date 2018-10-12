Salva Maldonado: “Umarım ileriki maçlarda daha iyi oynayacağız”

Gran Canaria Başantrenörü Salva Maldonado, Euroleague’de çok tecrübelerinin olmadığını belirterek, “Umarım ileriki maçlarda daha iyi oynayacağız” dedi.

Gran Canaria Başantrenörü Salva Maldonado, Euroleague’de çok tecrübelerinin olmadığını belirterek, “Umarım ileriki maçlarda daha iyi oynayacağız” dedi.

İspanyol temsilcisi Gran Canaria, THY Euroleague’in ilk haftasında deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe’ye 97-72 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamada bulanan Gran Canaria Başantrenörü Salva Maldonado, “Fenerbahçe’yi tebrik ederim. Fiziksel olarak iyi oynadık. Dış atışlardan yararlanamadık. İlk çeyrekte hücum ribaundu sorunu yaşadık. Son çeyrekte Fenerbahçe çok iyi oynadı” şeklinde konuştu.

Euroleague’de ilk maçlarının olmasının hatırlatılması üzerine Maldonado, “Bizim tecrübemiz yok. Motivasyonumuz ve isteğimiz var. Umarım ileriki maçlarda daha iyi oynayacağız” diye cevap verdi.