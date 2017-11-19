Samet Aybaba: “Coşkulu olması gereken bizdik”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe karşısında maça iyi başlamadıklarını söyleyerek, “Coşkulu olması gereken bizdik. Ama üzerimizde baskı kurdular” dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, sözlerine dün vefat eden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’na rahmet dileyerek başladı.

“10 kişi kalınca oyuncularımızın morali bozuldu”

Karşılaşmanın başında istedikleri tempoyu yakalayamadıklarını belirten Aybaba, “Oyuna iyi başlayamadık. Coşkulu olması gereken bizdik. Ama üzerimizde baskı kurdular. İkinci yarı da golü bulduk ve maçı değiştireceğiz, oyuna müdahale edeceğiz derken 10 kişi kaldık. Böyle olunca oyuncularımızın morali bozuldu ve skor böyle bir hal aldı” diye konuştu.

“Hakem oyuncularımızı tehdit eder gibi davrandı”

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun performansını da eleştiren Samet Aybaba, şunları söyledi:



Loading...

“Oyunu yöneten insanlardan saygı bekleriz. Ben hiç kimseye saygısızlık etmem ama oyunu yöneten de saygı gösterecek. 10 senedir hakemlerle ilgili açıklama yapmam. Onlar da insandır, performansları değişebilir ama böyle olmaz. Bizim oyuncularımızı tehdit eder ve baskı altına alır gibi davranışlarda bulundu.”