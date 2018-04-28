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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:10

Samet Aybaba: "Takım inanılmaz bir sezon geçiriyor"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolu hiç çirkinleştirmiyoruz. Hep oyunun içinde kalıyoruz. İlk yarı seyirciler tempo tuttu takımın coşkusuna katıldı. Takımın...

Samet Aybaba: 'Takım inanılmaz bir sezon geçiriyor'
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolu hiç çirkinleştirmiyoruz. Hep oyunun içinde kalıyoruz. İlk yarı seyirciler tempo tuttu takımın coşkusuna katıldı. Takımın temposu düştü seyircinin de temposu düştü. Normalde düştüğü zaman seyircinin yükselmesi lazım. Bizde maalesef bu olmuyor. İnanılmaz bir sezon geçiriyor bu kadro" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba maç sonrası yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği’nin 5’li savunma ile oynayacağını düşündüklerini belirterek, ’’Planladığımız gibi oldu. Böyle savunma yapan takımlara karşı pozisyon bulmak zor oluyor. Pozisyon bulmaya başladı. Golü de bulduk. Sonrasında net pozisyonlarımız var. Rakibimin de ligde bulunduğu konum itibari ile biraz daha hareketli ikinci yarı yaşamalarını bekliyorduk. Onlar da uzaktan atılan uzun paslarla etkili olmaya çalıştılar. İlhan Cavcav sezonunda keşke Gençlerbirliği buralarda olmasa diye düşünüyor insan’’ şeklinde konuştu.

Takım olarak sahada iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını kaydeden Aybaba, "Futbolu hiç çirkinleştirmiyoruz. Hep oyunun içinde kalıyoruz. İlk yarı seyirciler tempo tuttu takımın coşkusuna katıldı. Takımın temposu düştü seyircinin de temposu düştü. Normalde düştüğü zaman seyircinin yükselmesi lazım. Bizde maalesef bu olmuyor. İnanılmaz bir sezon geçiriyor bu kadro, bu takım, bu yönetim, bu şehir. Onun farkında olsunlar. 1 tane maçımız kaldı içeride inşallah daha kalabalık seyircimiz önünde bu sezonu taçlandırırız" diye konuştu.

Aybaba, ayrıca önceki gün 63 yaşında hayatını kaybeden Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu ile çok güzel günlerinin geçtiğini belirterek, Allah’tan rahmet diledi.
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