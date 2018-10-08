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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:56

Samet Aybaba’nın vazgeçilmez üçlüsü

Bursaspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, ligin ilk 8 haftası boyunca Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Aytaç Kara’dan vazgeçemedi.Yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Samet Aybaba, ilk 8 haftası geriden kalan Spor Toto Süper Lig’de...

Samet Aybaba'nın vazgeçilmez üçlüsü
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Bursaspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, ligin ilk 8 haftası boyunca Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Aytaç Kara’dan vazgeçemedi.

Yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Samet Aybaba, ilk 8 haftası geriden kalan Spor Toto Süper Lig’de bazı oyunculardan vazgeçemedi. Teknik Direktör Samet Aybaba, 21 yaşındaki kaptan Ertuğrul Ersoy ve Barış Yardımcı tüm maçlarda tam süre aldı. Tüm müsabakalara ilk 11’de başlayan Aytaç Kara ise, bir tek Demir Grup Sivasspor müsabakasının 74. dakikasında oyundan alındı. Bu futbolcu dışında Allano Lima da tüm müsabakalarda süre aldı.
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