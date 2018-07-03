SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 12:21

Şampiyon güreşçiler Melih’le buluştu

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda rakibine yenildiği için gözyaşlarına hakim olamayan 11 yaşındaki Melih Büyükyıldız ile Kızılcahamam’da bir araya geldi.

Şampiyon güreşçiler Melih'le buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda rakibine yenildiği için gözyaşlarına hakim olamayan 11 yaşındaki Melih Büyükyıldız ile Kızılcahamam’da bir araya geldi.

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Zonguldak’ta gerçekleşen Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda rakibine yenilince gözyaşlarına hakim olamayan 11 yaşındaki Melih Büyükyıldız ile Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu’nda bir araya geldi. Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gürkan Yıldız, Kızılcahamam İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nahit Şahin ile Melih Büyükyıldız’ın ailesinin de bulunduğu buluşmada genç sporcu, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile buluşmaktan dolayı duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "Şampiyonlardan birini görmeyi çok isterken ikisini bir arada görmek beni ayrıca mutlu etti. Şampiyonları görmek hayalimdi. Güreşi çok seviyorum. Derslerimi de güreşle birlikte yürütebiliyorum" şeklinde konuştu.

Melih, aynı zamanda spor salonunda gerçekleştirilen antrenmana da katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku