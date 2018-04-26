Şampiyon VakıfBank, kupasına kavuştu

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank’a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 5. maçında Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı VakıfBank’ı yendi ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı. VakıfBank böylece ligde 10. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Kupa teslim töreninde VakıfBank oyuncularına ve teknik ekibe madalyaları takip edildi. Şampiyona kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vestel Genel Müdür Ergün Güler takdim etti. VakıfBanklı oyuncuların sevinçlerinden gözyaşlarını tutamadığı da gözlendi.

Sezonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı VitrA’ya ise madalya ve şiltini TRT Spor Kanal Kordinatörü Yardımcısı Hakan Aktürk ile TRT Spor Kanal Müdürü Pınar Akkan verdi.

Törenden sonra VakıfBanklı oyuncular ile Eczacıbaşı VitrAlı oyuncular beraber poz verdi.