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19 Kasım 2017 Pazar 11:24

Şampiyonlara Başkan Özkan sahip çıktı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin dar sokaklarında hazırlandıkları Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda altın madalya alarak büyük bir başarı elden eden Kick boks ve Muaythai sporcularına Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan...

Şampiyonlara Başkan Özkan sahip çıktı
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinin dar sokaklarında hazırlandıkları Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda altın madalya alarak büyük bir başarı elden eden Kick boks ve Muaythai sporcularına Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan sahip çıktı.

Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda, Full Contack branşında geçtiğimiz ay Türkiye şampiyonu olan ve 5 Türkiye şampiyonluğu, 3’ü Kick boks, 3’ü de Muaythai olmak üzere 6 dünya şampiyonluğu bulunan Surlu sporculara Sur Belediyesinden destek geldi. Son olarak Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda altın madalya alarak, büyük bir başarıya daha imza atan Surlu genç sporcuları bir kez daha ödüllendiren Sur Belediyesi Başkanı Bilal Özkan, şampiyonların artık Sur Belediyesinin sporcuları olduklarını söyledi.

“Artık belediyenin sporcuları”

Her zaman için sporun ve sporcuların yanında olduklarını belirten Özkan, “Bundan sonra gençlerimizin her türlü müsabaka ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Sporcularımız artık belediyemizin sporcusu olarak her türlü müsabakalara katılacaktır. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Özkan, daha sonra Surlu sporculara ve antrenörlerine Cumhuriyet altını hediye etti.

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