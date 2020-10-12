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13 Ocak 2021 Çarşamba 23:17

Samsunspor'un İlk Yarı Hedefi Belli

Samsunspor'un İlk Yarı Hedefi Belli
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TFF 1.Lig'inin deneyimli ekibi Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligin ilk yarısını 33 puanla tamamlamayı istediklerini söyledi. Yılport Samsunspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarına, TFF'nin koronavirüs nedeniyle sürekli maçların ertlenmesi sonucu aldığı "Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacak" kararını değerlendirdi. hepsibahis

Yılport Samsunspor'un 20 kadar oyuncusunun Koronavirüs'e yakalandığını belirten Ertuğrul Sağlam, Umarım vücutları yeterli antikoru üretmiştir ve bundan sonraki süreçte tekrar hastalığa yakalanmazlar. Sonuç itibarıyla sağlık her şeyden önemli. Sağlık, alınacak galibiyetten, olunacak şampiyonluktan ve kaldırılacak kupadan çok daha önemli." açıklamalarında bulundu. hepsibahis

İnşallah Bu Sebepten Dolayı Takımlar Mağlup Olmaz

Hiç bir oyuncunun hastalanmasını istemediğini belirten ama yinede ikinci devre gereken tüm tedbirleri alacaklarını belirten Ertuğrul Sağlam, "Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi artıracağız. Hatta başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine 'sigorta' diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz. Federasyonun hükmen mağlubiyet kararına gelirsek, inşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur." dedi. hepsibahis

33 Puanla Bitirmek İstiyoruz

Ertuğrul Sağlam, ligin ilk devresini güzel bir şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, bu sözleri dile getirdi: Bizim yapmamız gereken, üzerimize düşen işi istediğimiz şekilde bitirebilmek. İlk yarıda geride 2 maçımız kaldı. Bu maçlardan 6 puan alacağız, ondan sonra rakipler ne yaparsa yapsın. Zaten onların da kendi aralarında maçları var. Bu durum bizim için avantaj gibi gözüküyor. Orayla da çok fazla ilgilenmiyoruz. Ne şekilde olursa olsun son 2 maçı kazanıp 6 puan alıp ilk devreyi 33 puanla bitirmek istiyoruz. Böylece ilk devreyi belki birinci, belki ikinci ya da birinciden 1-2 puan geride üçüncü bitiririz. Bunu öngörebiliyoruz.

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