Samsunspor’da 53. yıl tutkusu

30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsunspor’da taraftarlar 53. kuruluş yıldönümünde şehri kırmızı-beyaza çevirdi.

Samsunsporlu taraftarlar, kulüplerinin 53. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Samsun’un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi’nde toplanan taraftarlar meşaleler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde geçtiğimiz sezon kapanan eski 19 Mayıs Stadyumu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. "Uyanış Sezonunda Mücadele Yürüyüşü" adıyla başlayan yürüyüşte binlerce Samsunsporlu, gönül verdikleri renkler için tek yürek oldu. Eski stada gelen taraftarlar, kırmızı-beyaz sislerle Samsun’u kırmızı-beyaza boyadı. Taraftar statta şampiyonluk marşları söyleyerek, slogan attı. Etkinliğe katılan Samsunsporlu taraftarlar, "Bu sene yani Uyanış-Mücadele sezonunda PTT 1. Lig’e, 55. kuruluş yıldönümümüzde de Süper Lig’e çıkacağız" dediler.

Taraftarlar kutlamaların ardından dağıldı.

Samsunspor’un tarihçesi

1965 yılında Samsun’da bulunan beş amatör mahalli lig takımı olan 19 Mayıs, Fener Gençlik, Akınspor ve Samsun Galatasaray Gençlik kulüpleri Samsunspor’a katılarak dönemin Ticaret Bankası vekili Kadri Ersan’ın kulüp başkanlığında kırmızı-beyaz renkleri benimseyen Samsunspor vücut bulmuş ve resmen Türkiye 2. Futbol Ligi’nde boy göstermeye başladı. Böylece Samsunspor, profesyonel futbol faaliyetlerine başladı. Samsunspor’u oluşturan kulüplerin birleştiği tarih olan 1927 kulübün esas kuruluş yılı olmasına rağmen resmi kuruluş tarihi, profesyonelliğe başvurduğu tarih olan 30 Haziran 1965 olarak kabul edilmektedir. Kulübün başvurusu ise Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü’nce 19 Temmuz 1965 tarihinde onaylanmıştır. Kulübün tescil fişinde yer alan bilgilere göre kulübün bu dönemde futbol, basketbol, voleybol, atletizm, güreş, masa tenisi ve boks şubesi bulunmaktaydı. Samsunspor 1965 yılından beri profesyonel olarak liglerde yer alıyor.