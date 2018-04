Samsunspor’da kümede kalma hesapları

Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, şu anda küme düşme hattında olmalarına rağmen son 2 maçta 4 puan almaları halinde ligde kalabileceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, hafif tempoda yapılan taktik antrenman ile sonlandırıldı. Kayyum Başkanı Ahmet Karayılmaz, antrenman sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

“4 puanla ligde kalabiliriz de 6 puanla ligden düşebiliriz de”

Küme düşme hattının çok karışık olduğunu ve son düdüğe kadar pes etmeyeceklerinin altını çizen Ahmet Güral Karayılmaz, “Daha önceden belirlediğimiz maçları kazansaydık, bugün kümede kalma hesapları yapmayacaktık. Maalesef o maçları kaybettik. O günler geçmişte kaldı. Bu anlamda başarısız olduk. Bunu da itiraf ediyoruz. Önümüzde kazanılmamış, ortada olan ve alınması gereken 6 puan var. 6 puan alırsak 41 puan yapar bizim için. Rakiplerimizin birbirinden zor maçları var. Biz, inanıyoruz ki futbolcularımız oynayacağımız 2 maçtan 4 puan bile alsa ligde kalabiliriz düşüncesini taşıyorum. Kimseye umut tacirliği yapmak gibi bir düşüncem yok. Ben bu kayyumun başkanı olarak umudumu yitirirsem, şehir de umudunu yitirir. O yüzden başımız dik bir şekilde son düdük çalana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

“Son ihtimale gidinceye kadar pes etmek yok”

Son düdüğe kadar pes etmeyeceklerini vurgulayan Karayılmaz, şunları söyledi:

“Kümede kalma konusunda Adana Demirspor, Samsunspor ve Denizlispor takımlarının şanslarını eşit görüyorum. Her an her şey olabilir. Adana Demirspor, 37 puanda da kalabilir. Biz bir maç alıp 38 puanla kümede de kalabiliriz. Biz bütün maçlarımızı kazanıp, 41 puanla küme de düşebiliriz. Ama son ihtimale gidinceye kadar pes etmek yok. Samsun’a da pes etmek yakışmaz. Dünden beri de taraftar gruplarından destekler alıyoruz. Biz armamızı seviyoruz. Futbolcu kardeşlerimizde belki 2 hafta sonra buradan ayrılacak olanlar var. ‘Dünya umurumda değil’ düşüncesiyle de hareket edilebilir ama bizim arkadaşlarımız çok karakterliler. Futbolcularımız son 2 maçta en güzel şekilde Samsunspor formasını taşıyacaklardır.”

Küme düşme hattında bulunan 16. sıradaki Samsunspor’un 35, 15. sıradaki Denizlispor’un 35, 14. Adana Demirspor’un 37, 13. sırada bulunan Eskişehirspor’un 37 puanı bulunuyor. Ligin bitimine 2 hafta kala Gaziantepspor ile Manisaspor’un küme düşmesi kesinleşirken, küme düşecek son takım ise Eskişehirspor, Samsunspor, Denizlispor ve Adana Demirspor’un alacağı puanlara göre belli olacak.