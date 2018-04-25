Samsunsporlu futbolcular ligde kalmaktan umutlu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un futbolcuları Ahmet Cebe ve Oğuz Gürbulak, kümede kalan takım olacaklarına inandıklarını söylediler.

32. hafta sonunda 16. sırada 2’li averajla küme düşme hattında bulunan Samsunspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışmanın ardından son buldu. Futbolcular Ahmet Cebe ve Oğuz Gürbulak, antrenman sonrasında iddialı açıklamalarda bulundu.

Gürbulak: “Herkesin bir planı varsa Allah’ın da bir planı var”

Kırmızı-beyazlıların orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak son düdüğe kadar savaşmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Bu hafta iyi oynadık, öne de geçtik. Sadece bizden kaynaklanmayan nedenlerle kazanamadık. Şansımız hala devam ediyor. Kümede kalma şansımız matematiksel olarak devam ettiği sürece elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Herkesin bir planı varsa Allah’ın da bir planı var. Sonunda gülen taraf biz olacağız ve ligde kalacağız. Stresli günler yaşıyoruz. Bizim işimiz bu. Futbolda böyle şeyler oluyor. İnşallah bu yükün altından kalkacağız” dedi.

Cebe: “Giresunspor’u yenip ipleri elimize alacağız”

Denizlispor karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen avantajlarını koruyamadıklarının altını çizen takım kaptanlarından Ahmet Cebe, “Denizlispor maçında 2 puan kaybettik. Kazansaydık ipler bizim elimizde olacaktı. Üzgünlüğümüzü 2 gün atlatamadık. Şimdi Giresunspor maçına odaklandık. Bu maçı alırsak ipleri tekrar ele alacağımızı düşünüyoruz. Sonra da Ümraniyespor ile final maçı oynayacağız. Son maçta stadın dolu olması gerekir diye düşünüyorum. Ama öncelikle Giresun’dan 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Bu sezon hakemler tarafından bize çok hatalar yapıldı. 2 tarafa da hatalar yapılsa bir şey demeyiz ama hatalar hep bizim aleyhimize oluyor. Herkes hata yapabilir. Bizler de hata yapıyoruz. Hakemler de hata yapabilir. 1-2 tane hata yapabilirler. Ama hatalar hep bizi üzüyor. Bizi de bu kızdırdı. Allah, onlarında işlerini rast getirsin. Hatasız maçlar yönetmelerini ve daha konsantre olmalarını diliyorum. Çünkü bizim de sahada ortaya koyduğumuz bir emek var. Bu emeğin yok olmamasını istiyoruz” diye konuştu.

Samsunspor, küme düşme hattından kurtulmak için Giresunspor’u yenip, Denizlispor’un puan kaybetmesini, Adana Demirspor ve Eskişehirspor’un da kaybetmesini bekleyecek