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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:22

San Antonio Spurs, eski oyuncusu Marco Belinelli ile anlaştı

NBA Batı Konferansı takımlarından San Antonio Spurs, İtalyan basketbolcu Marco Belinelli’yi kadrosuna kattı. Belinelli 2013 ile 2015 yılları arasında da Spurs formasını terletmişti.

San Antonio Spurs, eski oyuncusu Marco Belinelli ile anlaştı
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NBA Batı Konferansı takımlarından San Antonio Spurs, İtalyan basketbolcu Marco Belinelli’yi kadrosuna kattı. Belinelli 2013 ile 2015 yılları arasında da Spurs formasını terletmişti.

Geçtiğimiz günlerde yıldız basketbolcu Kawhi Leonard’ı takasla gönderen San Antonio Spurs, bu takas sonucunda Toronto Raptors’tan DeMar DeRozan Jakob Poeltl kadrosuna katmıştı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Spurs, bu doğrultuda eski oyuncusu İtalyan Marco Belinelli’ye imza attırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Belinelli ile anlaşma sağlandığı duyurulurken, sözleşme detayları ise verilmedi. Başarılı basketbolcu, daha öncede Spurs formasını giymişti.

Belinelli, 2007 yılında 1. tur 18. sırada Golden State Warriors tarafından draft edildi. 32 yaşındaki basketbolcu, Toronto Raptors, New Orleans Pelicans, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks ve Philadelphia 76sers’da oynadı.

2017-2018 sezonunda Philadelphia’da mücadele eden İtalyan basketbolcu, 13.6 sayı, 1.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarını tutturdu.
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