Sancaktepe Belediyesi, İlyas Tüfekçi ile Erhan Önal için gece düzenliyor

Sancaktepe Belediyesi, anlamlı bir organizasyon düzenleyerek, eski futbolculara vefa örneği gösterecek. ‘Yaşayan Efsaneler İlyas Tüfekçi ile Erhan Önal Vefa’ programı 10 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da Mövenpick Hotel’de spor dünyasının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sancaktepe Belediyesi, eski futbolcular İlyas Tüfekçi ile Erhan Önal için vefa gecesi düzenleyecek.

Sancaktepe Belediyesi, eski futbolcular İlyas Tüfekçi ile Erhan Önal için vefa gecesi düzenleyecek.

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