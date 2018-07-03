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03 Temmuz 2018 Salı 10:34

Şanlıurfaspor Selim Kayacı’yı transfer etti

Şanlıurfaspor, geçtiğimiz sezon Sancaktepe Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Selim Kayacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor, transfer çalışmalarını...

Şanlıurfaspor Selim Kayacı'yı transfer etti
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Şanlıurfaspor, geçtiğimiz sezon Sancaktepe Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Selim Kayacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor, transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sarı-yeşilliler, son olarak Sancaktepe Belediyespor formasını terleten orta saha oyuncusu Selim Kayacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Futbol Şube Sorumlusu Giray Küçük, yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Yılmaz ve İbrahim Halil Haktankaçmaz katıldı.

Başkan Yetim, kendisini sarı-yeşilli ekibe bağlayan imzayı atan genç oyuncuyu tebrik ederek, yeni sezonda başarılar diledi.

Şimdiye kadar Gölcükspor ve Sancaktepe Belediyespor formalarını giyen Kayacı, geçen sezon 27 maçta görev alırken, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
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